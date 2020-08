SQUADRA SPECIALE COBRA 11 EPISODI 25 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 martedì 25 agosto 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 25 agosto 2020 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 24 episodio 5 Corse clandestine. Durante una corsa clandestina in autostrada, succede un grave incidente. Semir e Paul riescono ad arrestare uno dei guidatori quando all’improvviso vengono commessi degli attentati contro l’altro pilota. Un paramedico, traumatizzato dal suo lavoro in autostrada, finisce al centro delle indagini.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 25 agosto 2020 su Rai 2

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 24 episodio 6 Libertà vigilata. La baby-sitter del figlio di Susanne, Friedrich, viene attaccata da persone sconosciute insieme a quest’ultimo. Mentre Semir e Paul seguono le tracce dei presunti delinquenti, incontrano l’ex ragazzo di Susanne, Tommy Gernhardt, che è stato appena rilasciato dal carcere in libertà condizionale. Il padre forse sta cercando così un contatto con suo figlio, che Susanne gli ha finora negato. Per Susanne, gli eventi presto si ribaltano e quest’ultima deve prendere una decisione che cambierà il suo futuro, ma anche quello della polizia autostradale.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Squadra Speciale Cobra 11 streaming

La serie tv Squadra Speciale Cobra 11 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Squadra Speciale Cobra 11 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Squadra Speciale Cobra 11 basta andare sull’hashtag ufficiale #SquadraSpecialeCobra11, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Squadra Speciale Cobra 11 e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Squadra Speciale Cobra 11: link utili