Segreti va in onda stasera in tv mercoledì 26 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Segreti film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 1997

REGIA: Jocelyn Moorhouse

ATTORI: Michelle Pfeiffer, Jessica Lange, Jennifer Jason Leigh, Jason Robards, Colin Firth, Pat Hingle, Kevin Anderson, Keith Carradine, John Carroll Lynch, Anne Pitoniak

PAESE: USA

DURATA: 105 Min

DISTRIBUZIONE: Cecchi Gori/Fin.Ma.Vi. (1999) – Cecchi Gori

Segreti film stasera in tv: trama

Larry Cooke, un vecchio proprietario terriero decide di ripartire la propria tenuta da cento acri fra le tre figlie, Rose (sposata con Peter Lewis e madre di due bimbe adolescenti), Ginny (sposata con Ty Smith e senza figli) e Caroline. Ma le tre donne hanno un rapporto difficile con il padre e ben presto l’avere una parte della terra di famiglia e per loro un peso non sostenibile. Dopo una scenata in cui il vecchio Larry litiga con le figlie accusandole di volerlo abbandonare, Rose trova la forza per confidare a Ginny di essere stata sedotta dai 13 anni in poi dal padre. Anche Ginny in seguit dice a Rose di avere subito violenza dal padre. Intanto Larry decide che vuole lasciare tutto solo a Caroline, ma viene citato in tribunale per incapacità d’intendere e di volere. Si aggiunge un altro personaggio a movimentare ancora di più la storia è Jess, figlio del vicino Arnold, che porta a letto due delle sorelle e…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Segreti streaming

Segreti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili