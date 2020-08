Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 26 agosto 2020 su Rai 2

SQUADRA SPECIALE COBRA 11 EPISODI 26 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 26 agosto 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 24 episodio 7 Carnivors. Semir sta bevendo birra all’esterno di un pub, quando nota un uomo armato. Gli intima l’alt, ma l’uomo fugge. Semir si mette subito al suo inseguimento e durante la corsa l’uomo perde la pistola. Lo insegue all’interno di un edificio dove sente dei colpi di arma da fuoco. Scopre che il fuggitivo è stato ucciso da un poliziotto che dichiara che l’uomo gli ha sparato due volte, ma Semir sa che non può essere vero. Cerca di contrastare la dichiarazione del collega davanti alla commissione interna, ma pensano tutti che si sia sbagliato. E’ chiaro che il poliziotto è un assassino e nasconde qualcosa, ma Semir ha tutte le intenzioni di scoprirlo. Il caso si complica quando il capo della polizia e il poliziotto colpevole di omicidio vengono uccisi.

Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 24 episodio 8 Protezione sposa. Jenny è assegnata come guardia del corpo ad una ricca e famosa imprenditrice che viene perseguitata da un maniaco. Maya sta per sposarsi, ma le continue minacce alla sua vita le stanno rovinando il giorno più bello. E’ infatti costretta a disdire l’addio al nubilato e il suo fidanzato pensa addirittura di rimandare il matrimonio. Maya però non sente ragioni ed è decisa ad andare avanti. Scoprirà presto che tra le mura di casa non è al sicuro come pensava e che il tradimento può assumere il volto di una persona di cui si fidava. Si ritroverà così nelle mani del folle.

Squadra Speciale Cobra 11 streaming

La serie tv Squadra Speciale Cobra 11 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

