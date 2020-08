HUDSON E REX EPISODI 27 AGOSTO. La serie tv poliziesca canadese che si ispira al celebre telefilm Il commissario Rex torna su Rai 3 giovedì 27 agosto 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Hudson e Rex su Rai 3: trama episodi 27 agosto 2020

Hudson e Rex episodio 13 Indagine in diretta. Il presidente di un importante network televisivo viene trovato morto a causa di uno shock anafilattico. La moglie è convinta che si tratti di un omicidio e chiama Charlie, ma la prima sospettata è proprio lei, che risulta essere stata sposata altre due volte, rimanendo vedova pochi mesi dopo il matrimonio. Ma Charlie non è convinto della sua colpevolezza e con le sue indagini arriverà alla verità.

Hudson e Rex episodio 14 La setta. Camilla, l’ex moglie di Donovan è nei guai. Si risveglia nel suo appartamento con una manica sporca di sangue e la coinquilina morta sul letto. Le indagini chiaramente puntano su di lei, ma Donovan cerca di trovare le prove che possano scagionarla. Presto si scopre che la vittima è morta di overdose e che era in cura per disintossicarsi presso un centro di riabilitazione, molto simile a una setta.

Hudson e Rex streaming

La serie tv Hudson e Rex streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

