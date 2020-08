The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca film stasera in tv 27 agosto: cast, trama, streaming

The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca è il film stasera in tv giovedì 27 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca film stasera in tv: cast

La regia è di Lee Daniels. Il cast è composto da Forest Whitaker, John Cusack, James Marsden, Jane Fonda, Robin Williams, Alan Rickman, Lenny Kravitz, Alex Pettyfer, Jesse Williams, Liev Schreiber, Minka Kelly, Nelsan Ellis, Terrence Howard, Cuba Gooding Jr., Vanessa Redgrave, Mariah Carey, Melissa Leo, Oprah Winfrey, David Oyelowo.

The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca film stasera in tv: trama

Cecil Gaines è un uomo di colore molto educato e riservato che fa il maggiordomo. Ha imparato il mestiere negli anni venti in Georgia, nella tenuta dell’uomo che uccise barbaramente nei campi di cotone suo padre. Si trasferisce a Washington dove forma una famiglia con Gloria che gli dà due figli Louis e Charlie. Cecil viene assunto come maggiordomo alla Casa Bianca e per tanti anni è il maggiordomo di vari Presidenti americani. Orgoglioso della sua famiglia e appagato dal proprio destino, Cecil esercita il suo mestiere con grande professionalità e riservatezza e soddisfa le richieste dei suoi presidenti. Ma il mondo fuori dalle mura della Casa Bianca è in fermento e il suo primogenito milita nelle formazioni studentesche impegnate nella lotta per i diritti della sua gente, resistendo al fianco di Martin Luther King o seguendo l’attivismo di Malcolm X.

Cecil non riesce a comprendere le scelte di vita del figlio e lo allontana perchè lo considera colpevole di non essere rimasto al suo posto come lui e suo padre prima di lui hanno fatto. Cecil continua a prestare servizio per i presidenti americani che si susseguono, mandato dopo mandato. Intanto dopo la guerra il paese ritorna a vivere, vengono promulgate le prime leggi sui diritti civili e l’uomo fa i primi passi sulla Luna. Ma devono susseguirsi nella stanza Ovale altri sette presidenti prima che Cecil possa prendere coscienza di sé e dei propri diritti, dimettendosi e scendendo in campo a fianco del figlio e di un sogno che ha il volto di Barack Obama, il primo presidente americano di colore.

The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca streaming

The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca film stasera in tv: trailer

