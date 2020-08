A-X-L Un’amicizia extraordinaria è il film stasera in tv sabato 29 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

A-X-L Un’amicizia extraordinaria film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 11 ottobre 2018

GENERE: Fantascienza, Azione

ANNO: 2018

REGIA: Oliver Daly

CAST: Alex Neustaedter, Becky G., Thomas Jane, Ted McGinley, Dominic Rains, Alex MacNicoll, Dorian Kingi

DURATA: 100 Minuti

A-X-L Un’amicizia extraordinaria film stasera in tv: trama

Miles (Alex Neustaedter) è un giovane biker non molto fortunato, che scopre per caso un cane robot super avanzato di nome AXL, di proprietà dell’esercito. Dotato di un’intelligenza artificiale di ultima generazione, ma con il cuore di un vero cane, AXL instaura da subito un forte legame con Miles, con gran disappunto degli scienziati senza scrupoli che lo hanno creato e che sono pronti a tutto pur di riaverlo. Intuendo le conseguenze dell’eventuale cattura di AXL da parte del governo, Miles unisce le forze con la sua brillante fidanzata Sara (Becky G), per proteggere il suo nuovo migliore amico in un’avventura epica e senza tempo adatta a tutta la famiglia.

A-X-L Un’amicizia extraordinaria recensione

È un’idea geniale, ma la realizzazione e la produzione non ha saputo approfittarne e dare vita ad un lavoro originale ed avvincente. Questo film ha una buona cinematografia e un ritmo decente, ma ha anche diverse debolezze. Innanzittutto la trama è prevedibile e lineare, mentre le riprese a volte appaiono molto laboriose e la musica in certi momenti è eccessivamente drammatica. È una pellicola che sarà gradita sicuramente ai bambini perchè non ci sono termini volgari o riferimenti alla sessualità o a violenza sanguinaria, ma che non ha gli elementi per catturare gli adolescenti nè gli adulti. La recitazione di Thomas Jane, Tom Jane, ed altri attori è sufficiente.

A-X-L Un’amicizia extraordinaria film stasera in tv: curiosità

Negli Stati Uniti il film ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 6,5 milioni di dollari e 2,9 milioni di dollari nel primo weekend.

Il film è basato sul cortometraggio proof-of-concept Miles (2015) dello sceneggiatore / regista Oliver Daly.

Miles rivela a Sara che sua madre è morta senza specificare come e perchè. Tuttavia si vede che indossa il simbolo del nastro rosa durante la gara di apertura, il che implica che la morte della madre fu causata dal cancro al seno.

A-X-L Un’amicizia extraordinaria streaming

A-X-L Un’amicizia extraordinaria streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

A-X-L Un’amicizia extraordinaria film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/H5nSVUL5hlM

