Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici film stasera in tv 1 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici è il film stasera in tv martedì 1 settembre 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 17 agosto 2011

GENERE: Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Seth Gordon

CAST: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Julie Bowen, Donald Sutherland, Lindsay Sloane, Kevin Pennington, John Francis Daley, Isaiah Mustafa, Maulik Pancholy, Chad Coleman, Meghan Markle

DURATA: 98 Minuti

Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici streaming

Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Tre amici: Nick Hendricks (Jason Bateman), Dale Arbus (Charlie Day) e Kurt Buckman (Jason Sudeikis). Tre capi: Dave Harken (Kevin Spacey), Julia Harris (Jennifer Aniston) e Bobby Pellit (Colin Farrell). I secondi, odiosi, vessano i primi, disperati. La disperazione porta a pensare cose che mai avresti valutato. Gli amici si trasformano in criminali. La missione: uccidere i loro superiori. Ma l’omicidio perfetto non prevede legami tra vittima e killer. Uniti verso un fine unico, ad ognuno viene affidato il compito dell’uccisione del capo di un altro…

Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici film stasera in tv: curiosità

Durante la pre-produzione vari attori vennero contattati, tra cui Owen Wilson, Vince Vaughn, Matthew McConaughey e Ashton Kutcher. Kevin Spacey venne scelto al posto di Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman e Jeff Bridges per interpretare il superiore di Jason Bateman. Il 27 luglio anche Isaiah Mustafa confermò la sua presenza in un ruolo minore.

Le riprese sono state effettuate per la maggior parte a Los Angeles, in California.

Il primo trailer venne distribuito l’11 maggio 2011. Il primo trailer ufficiale in italiano è stato rilasciato dalla Warner Bros. il 22 giugno 2011. Il film è uscito nelle sale statunitensi l’8 luglio 2011 mentre in Italia il 17 agosto.

Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici film stasera in tv: trailer

