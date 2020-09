Qualcosa di cui sparlare è il film stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Qualcosa di cui sparlare film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Something to Talk About

GENERE: Commedia

ANNO: 1995

REGIA: Lasse Hallström

CAST: Julia Roberts, Dennis Quaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick, Brett Cullen, Haley Aull, Muse Watson, Anne Shropshire, Ginnie Randall

DURATA: 105 Minuti

Qualcosa di cui sparlare film stasera in tv: trama

Grace alleva cavalli nella fattoria di famiglia e vive una vita apparentemente perfetta. Improvvisamente tutto cambia quando accompagnando a scuola la figlia Caroline, scopre il marito con un’altra donna. Dopo aver reagito con una scenata, Grace si ritira nella tenuta di famiglia e comincia a sparlare di tutti gli abitanti del paese, prendendoci gusto..

Qualcosa di cui sparlare film stasera in tv: curiosità

In originale il film si sarebbe dovuto chiamare Grace Under Fire, ma il titolo è stato cambiato per via di una pellicola omonima del 1993.

Il nome è diventato così Something To Talk About, ispirato dalla canzone di Bonnie Raitt composta da Shirley Eikhard che si sente nel film cantata da Therese Willis.

Qualcosa di cui sparlare streaming

Qualcosa di cui sparlare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

