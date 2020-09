The Conjuring Il caso Enfield film stasera in tv 2 settembre: cast, trama, streaming

The Conjuring Il caso Enfield è il film stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Conjuring Il caso Enfield film stasera in tv: cast e scheda

La regia è di James Wan. Il cast è composto da Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O’Connor, Madison Wolfe, Maria Doyle Kennedy, Sterling Jerins.

The Conjuring Il caso Enfield film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Un nuovo caso da risolvere viene affidato ai due investigatori del paranormale, Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga). A Londra, una madre divorziata in difficoltà economiche, Peggy Hodgson (Frances O’Connor), non sa come gestire la figlia, che lamenta una presenza che la infastidisce. La coppia di investigatori organizza così una seduta spiritica per comprendere i motivi della possessione di una casa, ma l’investigatrice viene aggredita da una suora indemoniata.

The Conjuring Il caso Enfield streaming

The Conjuring Il caso Enfield streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Conjuring Il caso Enfield film stasera in tv: trailer

