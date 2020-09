Ti odio, ti lascio, ti… è il film stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ti odio ti lascio ti film stasera in tv: cast

La regia è di Peyton Reed. Il cast è composto da Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams, John Michael Higgins, Jon Favreau, Vincent D’Onofrio, Justin Long, Cole Hauser, Judy Davis, Ann-Margret, Jason Bateman, Shelby Bakken, Peter Billingsley, George Glynn, Mary-Pat Green, James Kim, Brad Nelson, Keir O’Donnell, Rebecca Spence, Geoff Stults, Brandon DeShazer, John R. Haley, Luke Schneider, Matthew Campobasso, Theophilus Jamal, Ron Valdez.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ti odio ti lascio ti film stasera in tv: trama

Gary e Brooke fanno coppia da anni. Purtroppo la loro storia pare giunta al capolinea. In seguito all’ennesimo litigio, lei decide che è tempo di separarsi. Ma c’è un problema: a chi andrà l’appartamento e, soprattutto, chi si accollerà il mutuo? Commedia agrodolce con Jennifer Aniston, all’epoca reduce dalla rottura con Brad Pitt.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ti odio ti lascio ti streaming

Ti odio ti lascio ti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili