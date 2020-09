Pianeta Rosso è il film stasera in tv giovedì 3 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pianeta Rosso film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Red Planet

GENERE: Azione, Fantascienza, Thriller

ANNO: 2000

REGIA: Anthony Hoffman

CAST: Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Tom Sizemore, Benjamin Bratt, Simon Baker, Terence Stamp

DURATA: 106 Minuti

Pianeta Rosso film stasera in tv: trama

Anno 2050. La Terra sta morendo e per l’umanità colonizzare Marte è l’unica speranza di sopravvivenza. Il Comandante Kate Bowman viaggia con il suo equipaggio alla volta del Pianeta Rosso. La missione è rendere l’inospitale ambiente vivibile per gli esseri umani. Ma le cose si mettono subito male, un malfunzionamento costringe Bowman a un atterraggio d’emergenza…

Pianeta Rosso film stasera in tv: curiosità

Durante le riprese tra Val Kilmer e Tom Sizemore scoppiò un odio tale che Val non usciva dal suo camerino se Tom era sul set. Così, quasi tutte le scene insieme sono state girate con l’inquadratura sopra alla spalla di una controfigura. Inoltre Kilmer si rifiutava di dire il nome del personaggio di Sizemore e diceva invece “Hey, you!”

Molte delle scene su Marte sono state girate a Wadi Rum, un enorme deserto della Giordania.

Pianeta Rosso streaming

Pianeta Rosso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pianeta Rosso film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=23H6J73pEaI

Stasera in TV sui social

