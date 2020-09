Faccio Un Salto All’Avana è il film stasera in tv domenica 6 settembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Faccio Un Salto All’Avana film stasera in tv: cast e scheda

ANNO: 2011

GENERE: commedial

REGIA: Dario Migianu Baldi

CAST: Enrico Brignano, Francesco Pannofino, Aurora Cossio, Paola Minaccioni, Virginia Raffaele, Isabelle Adriani, Maria Grazia Schiavo, Antonio Cornacchione, Cosimo Cinieri, Carolina Poccioni

Faccio Un Salto All’Avana film stasera in tv: trama

Fedele (Enrico Brignano) e Vittorio (Francesco Pannofino) sono due fratelli. Il primo posato è sempre gentile e disponibile, il secondo cinico e approfittatore. Hanno sposato le figlie di un ricco imprenditore. Fedele è rispettoso della moglie mentre Vittorio consuma adulteri e fa debiti al gioco. Quando la sua auto viene ripescata in fondo a un lago, tutti lo credono morto. Ma per caso la famiglia viene a sapere che il fratello maggiore di Fedele, creduto da tutti morto, è in realtà vivo e vegeto e si trova a Cuba. Sconvolto ma contento, Fedele partirà per l’Avana per chiedere al fratellone spiegazioni. Ma una volta a Cuba le cose non andranno secondo i programmi…

Faccio Un Salto All’Avana film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in Italia a Roma e a Cuba.

Per scegliere le comparse nelle scene girate a Cuba, il regista Dario Migianu Baldi ha fatto oltre 1000 provini.

L’uscita del film in Italia è avvenuta il 22 aprile 2011.

Faccio Un Salto All’Avana streaming

Faccio Un Salto All’Avana streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Faccio Un Salto All’Avana film stasera in tv: trailer

