Ocean's 8 è il film stasera in tv mercoledì 9 settembre 2020 in prima serata su Canale 5.

Ocean’s 8 film stasera in tv: cast

La regia è di Gary Ross. Il cast è composto da Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter, Matt Damon, Dakota Fanning, Olivia Munn, Richard Armitage, Katie Holmes, James Corden, Kim Kardashian.

Ocean’s 8 film stasera in tv: trama

Poco più di un lustro trascorso in prigione con un grande, irrinunciabile desiderio: quello di portare a termine il colpo del secolo, in grado di mettere in secondo piano anche le prodezze all’apparenza inarrivabili del fratello Danny. Debbie Ocean ha le idee chiare: intende rubare una collana di Cartier, valutata 150 milioni di dollari, durante il Gala annuale del Metropolitan Museum. Nessun dubbio neppure sulla squadra da mettere insieme per portare a compimento l’opera: completamente in rosa. Eccole: Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine Ball, Amita e Constance nei panni di una biker, un’esperta di gioielli, una hacker, una borseggiatrice, una stilista di moda e una ricettatrice. Solo donne, esperte in campi specifici con l’obiettivo è quello di impossessarsi dei diamanti.

Ocean’s 8 film stasera in tv: curiosità

Si tratta di una versione al femminile della celebra saga di Ocean’s con protagonista George Clooney.

Oltre alle attrici protagonisti di grande fama mondiale, partecipano al film cantanti come Rihanna, il presentatore James Corden e la tv star Kim Kardashian.

Ocean’s 8 streaming

Ocean’s 8 film stasera in tv: trailer

