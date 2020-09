Blu Profondo è il film stasera in tv venerdì 11 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Blu Profondo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Deep Blue Sea

GENERE: horror

ANNO: 1999

REGIA: Renny Harlin

CAST: Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Jacqueline McKenzie, Michael Rapaport, Stellan Skarsgård, LL Cool J, Aida Turturro

Blu Profondo film stasera in tv: trama

Un gruppo di ricercatori è a bordo del laboratorio marino Aquatica per una ricerca. La dottoressa Susan McAlester studia per scoprire come rigenerare il tessuto cerebrale umano, intervenendo a livello genetico sul DNA degli squali mako. Ma la variazione genetica ha reso gli squali più intelligenti, più veloci e sono diventati dei mostri predatori.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I colleghi non approvano i metodi della dottoressa, soprattutto l’esperto di squali Carter e Sherman, detto il Predicatore. Mentre Russell Franklin, uno dei principali finanziatori, comunica una riduzione degli investimenti per la ricerca, arriva imprevista la reazione dello squalo più grande, che provoca un danno irreparabile alle attrezzature. Intanto si scatena un uragano tropicale e si l’acqua comincia ad allagare la barca. Per i ricercatori il rischio di morte è altissimo perchè gli squali intelligenti sono in arrivo…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Blu Profondo film stasera in tv: curiosità

Le riprese sono state realizzate principalmente in Messico, tra cui a Rosarito, dove sono stati anche realizzate le scene interne presso i Fox Baja Studios. Altre scene sono state effettuate a San Diego (in California).

Blu Profondo streaming

Blu Profondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Blu Profondo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili