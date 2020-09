Torna domenica 13 settembre 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 13 settembre 2020

Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti settimanali con il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Si parte decisamente col botto, infatti tra gli ospiti ci saranno Fabrizio Corona, Gina Lollobrigida e la reunion dei partecipanti della primissima edizione del Grande Fratello che cominciò esattamente 20 anni fa. Infine sarà presente anche Angela Chianello, la signora di Mondello divenuta virale per il suo “non ce n’è coviddi!”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Live Non è la D’Urso streaming

Il programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Live Non è la D’Urso social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso basta andare sull’hashtag ufficiale #livenoneladurso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

Per essere sempre aggiornato su Live Non è la D’Urso segui le pagine Facebook:

Live Non è la D’Urso: link utili