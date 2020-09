Il Commissario Montalbano Una faccenda delicata va in onda stasera in tv lunedì 14 settembre 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2016 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano Una faccenda delicata: trama

L’episodio Una faccenda delicata vede Montalbano indagare sull’omicidio di una prostituta sui generis, Maria Castellino, che è stata trovata strangolata con una cintura da uomo. La donna nonostante la sua età, 60 anni, era ancora in piena attività, inoltre era molto gentile e generosa tanto che in paese era amata da tutti. Il marito di Maria, Serafino, è distrutto da questo lutto improvviso. Augello vuole seguire la pista di un maniaco gerontofilo, ma Montalbano avvia un’indagine parallela perchè convinto che si sbagli. Così scopre grazie alla vicina Teresita Gaudenzio e al preside Vasalicò che Maria era terrorizzata da un cliente che evitava in tutti i modi di incontrare. Nel frattempo il preside chiede aiuto a Montalbano per un’indagine molto delicata: la madre di una delle bambine afferma che un maestro abbia molestato sua figlia, ma questi si dichiara innocente.. Quale sarà la verità? Chi è l’assassino di Maria?

Il Commissario Montalbano Una faccenda delicata: curiosità e cast

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri, Francesco Bruni, Leonardo Marini. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Miriam Dalmazio, Ileana Rigano, Lollo Franco, Sebastiano Tringali, Giancarlo Barbara. Una faccenda delicata è il 27° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella decima stagione televisiva della serie andata in onda nel 2016.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

