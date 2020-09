Il Commissario Montalbano La Giostra degli Scambi va in onda stasera in tv martedì 15 settembre 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2018 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano La Giostra degli Scambi: trama

Un negozio di elettronica viene bruciato per causa di un incendio doloso. Inoltre il proprietario del negozio Marcello Di Carlo è scomparso senza lasciare tracce. Questi è un bell’uomo e un playboy con il vizio di spendere molto più di quanto riesca a guadagnare. Montalbano comincia le indagini, ma il mistero di questa scomparsa pare farsi sempre più sfuggente. Nel frattempo accade qualcosa di molto strano e inquietante: un bizzarro rapitore ferma con l’inganno alcune ragazze, le cloroformizza, le sequestra per alcune ore e poi le lascia libere fuori Vigàta. Non le tocca, non fa violenza su di loro, neppure le deruba e le ragioni di questi rapimenti-lampo sono incomprensibili.

Il Commissario comprende che i due casi, apparentemente diversissimi, sono in realtà legati, e soprattutto si rende conto che per venire a capo di questa complessa indagine deve scoprire chi sia la misteriosa ultima fiamma di Di Carlo. Quest’ultimo ha passato con la ragazza una bellissima vacanza alle Canarie, ma non l’ha presenta a nessuno dei suoi amici e conoscenti. Inoltre Montalbano deve capire anche perchè non si sia presentata finora alla polizia o se non le sia successo qualcosa. In questa storia in cui le apparenze sono quanto mai ingannevoli, Il Commissario Montalbano, riuscirà di nuovo a portare a termine la sua missione.

Il Commissario Montalbano La Giostra degli Scambi: curiosità e cast

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri, Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Fabrizio Bentivoglio, Sebastiano Lo Monaco, Desirée Noferini, Daniela Giordano, Ubaldo Lo Presti. La Giostra degli Scambi è il 31° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella decima stagione televisiva della serie andata in onda nel 2018.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

