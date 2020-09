The Water Diviner film stasera in tv 20 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Water Diviner è il film stasera in tv domenica 20 settembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Water Diviner film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 8 gennaio 2015

GENERE: Drammatico, Guerra

ANNO: 2014

REGIA: Russell Crowe

CAST: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, Yilmaz Erdogan, Isabel Lucas, Cem Yilmaz, Jacqueline McKenzie, Daniel Wyllie, Megan Gale, Ryan Corr, Deniz Akdeniz

DURATA: 110 Minuti

The Water Diviner film stasera in tv: trama

1919 la Prima Guerra Mondiale è finita da un anno ma le ferite sono ancora aperte. Nella campagna australiana del Mallee, l’agricoltore rabdomante Joshua Connor (Russell Crowe), ha perso i tre figli maschi e a quattro anni di distanza dalla battaglia di Gallipoli di loro gli rimane solo un pacchetto con un vecchio diario personale, alcune lettere e poche foto. Connor decide di andare alla ricerca dei corpi dei tre figli, percorrendo oltre 9000 miglia per riportarli a casa e ritrovare lui stesso un po’ di pace.

A Costantinopoli Connor si trova in un mondo troppo distante dal suo, o almeno così crede. Incontra Ayshe (Olga Kurylenko), la bellissima e misteriosa donna proprietaria dell’hotel in cui alloggia. A Gallipoli intanto i corpi dei combattenti vengono faticosamente recuperati. Il colonnello Hughes (Jai Courtney) chiede aiuto all’eroe di guerra turco Hasan (Yilmaz Erdogan): nemici un tempo, contrapposti sullo stesso campo di battaglia, oggi legati dal reciproco rispetto. Il capitano inglese Brindley (Dan Wyllie) ligio al rispetto della rigorosa burocrazia rischia di bloccare Connor a Gallipoli, ma l’australiano non si rassegna. Grazie alle sue doti di rabdomante, Connor si affida alle sue doti di rabdomante per scoprire la presenza dei suoi figli. Non riesce a sentire tuttavia la presenza del corpo del figlio maggiore. Potrebbe forse essere ancora vivo?

The Water Diviner film stasera in tv: curiosità

Il film segna l’esordio alla regia di Russell Crowe.

The Water Diviner streaming

The Water Diviner streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Water Diviner film stasera in tv: trailer

