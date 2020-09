La truffa dei Logan è il film stasera in tv giovedì 24 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La truffa dei Logan film stasera in tv: cast

La regia è di Steven Soderbergh. Il cast è composto da Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig, Hilary Swank, Katie Holmes, Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Seth MacFarlane, Macon Blair, Sebastian Stan, Brian Gleeson, Jack Quaid.

La truffa dei Logan film stasera in tv: trama

Le vicende ruotano intorno ai fratelli Logan: Jimmy è un minatore disoccupato e squattrinato con alle spalle un matrimonio finito male, Clyde è un ex quarterback veterano della guerra in Iraq con una protesi al braccio, Mellie è una parrucchiera con l’ossessione per le automobili. Il destino, con i tre, non è stato benevolo: perseguitati dalla sfortuna, cercano di riscattare un’esistenza poco felice con un elaborato piano che ne risollevi le finanze. Il piano? Rapinare il Charlotte Motor Speedway durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600, l’evento Nascar giù seguito in programma durante il Memorial Day.

La truffa dei Logan streaming

La truffa dei Logan streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La truffa dei Logan film stasera in tv: trailer

