Freedom Oltre Il Confine terza puntata: anticipazioni 25 settembre 2020

FREEDOM OLTRE IL CONFINE TERZA PUNTATA. Venerdì 25 settembre 2020 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del terzo appuntamento.

Freedom Oltre Il Confine terza puntata: bunker segreto

In apertura, una pagina di storia rimasta segreta per anni: all’interno di un monte a 50 chilometri da Roma, il Soratte, si cela un immenso bunker voluto da Mussolini e utilizzato dal comando nazista come rifugio, durante l’avanzata delle truppe alleate. Secondo testimonianze, qui i tedeschi avrebbero nascosto 70 tonnellate d’oro. In seguito, la rete di gallerie è stata riconvertita a bunker anti-atomico, a servizio del governo italiano negli anni della Guerra Fredda. Che fine avrebbe questo oro? E come avrebbe reagito l’Italia in caso di attacco nucleare? Giacobbo ripercorre queste vicende, da una delle più grandi opere di ingegneria militare d’Europa.

Freedom Oltre Il Confine terza puntata: uomini giganti

Dai segreti di un passato recente, ai miti della storia più antica: è possibile che in un’epoca lontanissima siano esistiti uomini giganti, come riportano testi religiosi e tradizioni popolari in ogni parte del mondo? C’è un luogo dove decine di persone sostengono di aver trovato le tracce di uomini colossali: è la Sardegna. Qui, da anni vengono annunciati ritrovamenti di ossa enormi, femori, denti e teschi umani di proporzioni smisurate. Le telecamere di Freedom percorreranno l’isola da nord a sud, alla ricerca di testimoni credibili, per capire se esista un fondamento di verità a queste leggende tramandate da secoli.

Freedom Oltre Il Confine terza puntata: Imhotep

In Egitto, ancora sulle tracce di Imhotep, l’architetto che ha costruito la prima piramide. Ed è proprio all’interno di questa piramide, nell’area archeologica di Saqqara, che Giacobbo e Zahi Hawass scoprono un labirinto di gallerie sotterranee, dove ancora oggi si cercano i resti del faraone Djoser.

Freedom Oltre Il Confine terza puntata: Route 66

In chiusura, gli spazi infiniti delle praterie d’oltreoceano, negli Stati Uniti, per percorrere la madre di tutte le strade, simbolo del sogno di libertà americano: la mitica Route 66. La sua leggenda ha ispirato registi, scrittori e viaggiatori, mentre percorrerla oggi è come fare un pellegrinaggio, per rivivere un tempo che non c’è più. In Arizona, Giacobbo incontra l’angelo che ha saputo custodire e tutelare la memoria di questa strada storica.

Freedom Oltre Il Confine streaming

