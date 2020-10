Quel treno per Yuma film stasera in tv 7 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Quel treno per Yuma è il film in onda stasera in tv mercoledì 7 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quel treno per Yuma film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: 3:10 to Yuma

USCITO IL: 19 ottobre 2007

GENERE: Western

ANNO: 2007

REGIA: James Mangold

CAST: Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman, Ben Foster, Peter Fonda, Dallas Roberts, Alan Tudyk, Gretchen Mol, Vinessa Shaw, Luce Rains, Lennie Loftin, Rio Alexander, Johnny Whitworth, Shawn Howell, Pat Ricotti, Luke Wilson

DURATA: 117 Minuti

Quel treno per Yuma film stasera in tv: trama

Arizona 1884. Dan Evans, un povero contadino veterano della Guerra Civile, casualmente è testimone di una rapina: Il pericoloso bandito Ben Wade dopo aver assalito una diligenza, ha rubato il denaro contenuto all’interno di un vagone. Dan non vorrebbe testimoniare ma la moglie Alice lo convince a collaborare e a parlare con lo sceriffo. Nel frattempo Ben Wade, dopo aver dato l’ordine ai suoi di proseguire, da solo entra nel paese e si ferma al bar della cittadina di proprietà di una avvenente signora, la bella Emma.

Il fuorilegge viene catturato ma i membri della sua banda non vedendolo arrivare potrebbero decidere di venire in città per liberarlo. Ben deve essere scortato in treno fino al forte di Yuma dove verrà giudicato Dan, il miglior tiratore della città, accetta un’offerta in denaro (200 dollari) per scortare, assieme ad altri volontari, il fuorilegge. Durante il viaggio Evans e Wadecominciano a conoscersi e ad avere una sorta di reciproco rispetto..

Quel treno per Yuma film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake del film omonimo del 1957, basato sul racconto di Elmore Leonard.

Passano esattamente 10 minuti da quando l’orologio batte le 3:00 e l’arrivo del treno. Questo per riprendere l’orario indicato nel titolo originale.

Quel treno per Yuma streaming

Quel treno per Yuma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

