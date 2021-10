Viaggio nell’isola misteriosa film stasera in tv 10 ottobre: cast, trama, streaming

Viaggio nell’isola misteriosa è il film stasera in tv domenica 10 ottobre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Viaggio nell’isola misteriosa film stasera in tv: cast

La regia è di Brad Peyton. Il cast è composto da Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Stephen Caudill , Walter Bankson.

Viaggio nell’isola misteriosa film stasera in tv: trama

Il giovane Sean Anderson è uno studente prodigio anche se nel pieno dell’irrequietezza adolescenziale. È orfano e da quando il padre è morto ha deciso di recuperare i legami famigliari rimasti in particolare la figura del nonno, scomparso durante l’esplorazione di un’isola sperduta. Sean entra furtivamente in un centro satellitare per captare un messaggio in codice e viene fermato dalla polizia. Viene in suo aiuto Hank, il compagno di sua madre ed insieme decifrano il messaggio. È del nonno di Sean, ed in esso sostiene che l’isola descritta da Jules Verne nel suo romanzo L’isola misteriosa, esiste ed è la stessa isola di cui scrivono Stevenson ne L’isola del Tesoro e Swift ne I viaggi di Gulliver. I due studiano le cartine descritte nei tre romanzi, trovano le coordinate e intraprendono una pericolosa spedizione alla volta dell’Oceano Pacifico alla ricerca dell’Isola misteriosa.

Viaggio nell’isola misteriosa streaming

Viaggio nell’isola misteriosa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Viaggio nell’isola misteriosa film stasera in tv: trailer

