La teta y la luna è il film stasera in tv martedì 13 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La teta y la luna film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: La Teta y la Luna

GENERE: Commedia

ANNO: 1994

REGIA: Bigas Luna

CAST: Javier Bardem, Gérard Darmon, Biel Durán, Xus Estruch, Abel Folk, Jane Harvey, Victoria Lepori, Laura Mañá, Xavier Masse, Mathilda May, Miguel Poveda, Genis Sanchez

DURATA: 100 Minuti

La teta y la luna film stasera in tv: trama

Estrellita è un’artista girovaga che con il nome di “Regina di Stoccarda” divide col marito Maurice, “il petomane”, uno spettacolo. Si innamorano di lei un ragazzo, Miquel, e un bambino, Tete. Il primo le fa delle serenate appassionate e il secondo desidera bere latte dal suo seno. Lei ama il marito, ma alle insistenze dei due innamorati cederà, anche se in parte.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La teta y la luna film stasera in tv: curiosità

Premio per la migliore sceneggiatura a Venezia.

Il personaggio di Maurice è ispirato alla figura dell’attore Joseph Pujol, detto “Il Petomane”

La teta y la luna streaming

La teta y la luna streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La teta y la luna film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=JMQRiocDbPQ&ab_channel=ViendoMoviesChannel

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili