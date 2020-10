Skyscraper è il film stasera in tv martedì 13 ottobre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Skyscraper film al cinema: cast e scheda

USCITO IL: 19 luglio 2018

GENERE: Azione

ANNO: 2018

REGIA: Rawson Marshall Thurber

ATTORI: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Roland Møller, Kevin Rankin, Paul McGillion, Chin Han, Byron Mann, Adrian Holmes, Noah Taylor, Matt O’Leary, Tzi Ma, McKenna Roberts

PAESE: USA

DURATA: 102 Min

Skyscraper film al cinema: trama

Will Sawyer è un veterano di guerra e agente dell’FBI che ha perso una gamba durante un’operazione per liberare alcuni ostaggi. Dieci anni dopo l’incidente ha moglie e due figli che vivono insieme a lui ai piani alti di un grattacielo costruito nel cielo di Hong Kong da un miliardario cinese megalomane. Will viene nominato responsabile della sicurezza del grattacielo, ma quando la struttura improvvisamente prende fuoco, lui viene accusato a torto dell’incendio..

Skyscraper film al cinema: curiosità

Il film è stato girato Vancouver.

La pellicola è costata ben 125 milioni di dollari.

Quando Will Sawyer e Zhao si incontrano per la prima volta, il primo lo saluta in mandarino e il cinese risponde nella stessa lingua. Nel film però non appaiono i sottotitoli. Gli dice “il tuo mandarino è piuttosto buono, com’è il tuo inglese?”

Brad Peyton e Roland Emmerich sono stati considerati per dirigere il film.

E’ la seconda collaborazione tra Dwayne Johnson e Rawson Marshall Thurber. La prima è stata in Una spia e mezzo.

Skyscraper streaming

Skyscraper streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Skyscraper film al cinema: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=42N9wEOFwCE

