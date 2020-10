La Mossa del Diavolo è il film stasera in tv mercoledì 14 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La Mossa del Diavolo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Bless The Child

DATA USCITA: 18 maggio 2001

GENERE: Thriller

ANNO: 2000

REGIA: Chuck Russell

CAST: Kim Basinger, Jimmy Smits, Holliston Coleman, Rufus Sewell, Ian Holm, Angela Bettis, Christina Ricci, Eugene Lipinski, Lumi Cavazos, Yan Birch, Matthew Lemche, Nicole Lyn, David Sparrow

DURATA: 107 Minuti

La Mossa del Diavolo film stasera in tv: trama

Maggie O’Connor (Kim Basinger) è un’infermiera di New York la cui vita viene completamente stravolta quando arriva la sua nipotina Cody, abbandonata dalla sorella Jenna. Maggie si prende cura della piccola come una figlia, nella speranza un giorno di ritrovare la sorella scomparsa. Passano gli anni e Jenna riappare accompagnata dal neo marito Eric Stark, un famoso guru di una setta in apparenza volta alle persone in difficoltà, ma che invece ciela molti misteri. Jenna ed Eric hanno l’intenzione di portarsi via Cody e nonostante le proteste di Maggie, raggiungono il loro scopo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Maggie però non si rassegna e si rivolge alla polizia: anche se le autorità non possono aiutarla, questo caso interessa all’agente dell’FBI John Travis. L’uomo prende in carico il caso appena scopre che misteriosamente la data di nascita di Cody coincide con quella di altri bambini scomparsi recentemente. Maggie e Travis scoprono che dietro a tutto questo ci sono le forze del Male e i due dovranno combattere per salvare tutta l’umanità.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La Mossa del Diavolo film stasera in tv: curiosità

La frase del film “la più grande astuzia del diavolo è farci credere che non esiste” è una citazione del poeta maledetto Charles Baudelaire. Questa è stata ripresa anche in altri film come Giorni contati (1999) e I Soliti Sospetti (1995).

La pellicola si basa sul romanzo omonimo di Cathy Cash Spellman.

Inizialmente la sceneggiatura vedeva Maggie come nonna di Cody, esattamente come descritto nel libro. Kim Basinger, però, non era molto convincente come nonna apparendo molto giovane, così è stata trasformata nella zia.

La Mossa del Diavolo streaming

La Mossa del Diavolo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Mossa del Diavolo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili