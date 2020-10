Formula per un delitto film stasera in tv 25 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Formula per un delitto è il film stasera in tv domenica 25 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Formula per un delitto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Murder by Numbers

GENERE: poliziesco / thriller

ANNO: 2002

REGIA: Barbet Schroeder

CAST: Sandra Bullock, Ryan Gosling, Michael Pitt, Ben Chaplin, Agnes Bruckner

DURATA: 120 minuti

Formula per un delitto film stasera in tv: trama

Due studenti, Richard e Justice, ricchi, intelligenti, e annoiati, decidono senza alcun movente di uccidere una donna per compiere il delitto perfetto. Su di loro indaga una detective con un terribile passato…

Formula per un delitto film stasera in tv: curiosità

I personaggi di Richard Haywood e Justin Pendleton sono ispirati ai realmente esistiti Richard Loeb e Nathan Leopold, ossia due ricchi studenti dell’Università di Chicago che il 21 maggio del 1924 uccisero il quattordicenne Bobby Franks.

Si tratta della terza trasposizione cinematografica della terribile storia di Leopold-Loeb: primo di tutti è stato Nodo alla gola (1948) di Alfred Hitchcock, il secondo Frenesia del delitto (1959) di Richard Fleischer, infine Tom Kalin’s Swoon (1992).

Ryan Gosling ha tenuto la Jeep Cherokee usata durante le riprese del film.

Il titolo originale si riferisce alla canzone Murder by Numbers dei Police scritta da Sting e Andy Summers che racconta proprio della pianificazione di un omicidio perfetto.

Ryan Gosling e Sandra Bullock, dopo essersi incontrati sul set, hanno avuto una relazione durata un anno.

Formula per un delitto film stasera in tv

https://www.youtube.com/watch?v=6ozVRHQzBy0&feature=youtu.be

