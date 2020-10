Jack Ryan L’iniziazione è il film stasera in tv lunedì 26 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Jack Ryan L’iniziazione film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Jack Ryan: Shadow Recruit

GENERE: azione, thriller

ANNO: 2014

REGIA: Kenneth Branagh

CAST: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Colm Feore, Gemma Chan, Nonso Anozie, Karen David, David Paymer

DURATA: 105 Minuti

Jack Ryan L’iniziazione film stasera in tv: trama

Il film racconta le vicende di Jack Ryan (Chris Pine), ispirato al personaggio di Tom Clancy, nel suo primo periodo di arruolamento nella CIA. Dopo essersi arruolato nei Marines, Jack Ryan diventa sottotenente e, durante una missione in Afghanistan, rimane ferito in un incidente in elicottero. Jack affronta un lunga e dolorosa riabilitazione, nel mentre conosce la sua futura moglie, la dottoressa Cathy Muller, e suscita l’interesse della CIA. William Thomas Harper (Kevin Costner) è colpito dalle capacità di Jack a scovare schemi ripetitivi complessi e come requisito di arruolamento, la CIA fa completare a Jack i suoi studi a Londra.

Dieci anni dopo ritroviamo Jack lavorare come analista finanziario a Wall Street. Quando scopre che miliardi di dollari posseduti da organizzazioni russe sono spariti, viene reclutato dal suo mentore William Thomas Harper per investigare su un affare di terrorismo finanziario di dimensioni mondiali. Le indagini rivelano una rete massiccia che minaccia l’intera economia americana, così Jack si ritrova a doversi allontanare dalla sua vita quotidiana, viaggiare a Mosca e affrontare Viktor Cherevin, un uomo d’affari russo (Kenneth Branagh), che sta dietro a questo intrigo.

Jack Ryan L’iniziazione film stasera in tv: curiosità

Il film è un reboot della saga cominciata nel 1990 con Caccia a Ottobre Rosso, seguita da Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo e Al vertice della tensione.

Chris Pine interpreta Jack Ryan, il celebre personaggio dei romanzi dello scrittore Tom Clancy.

A Kevin Costner venne offerto il ruolo di Jack Ryan in Caccia a Ottobre Rosso, ma non accettò perchè impegnato a girare Balla coi lupi (1990).

Si tratta del primo film del franchise che non è basato su un romanzo in particolare della serie.

Quando Jack chiama per chiedere aiuto, la persona al telefono gli dice di avere 85 secondi. La chiamata però dura solo 75 secondi.

Ryan Gosling e James Franco sono stati considerati per il ruolo del protagonista.

Jack Ryan L’iniziazione streaming

Jack Ryan L’iniziazione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jack Ryan L’iniziazione film stasera in tv: trailer

