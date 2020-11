The Crown 4: cast, trama, trailer della serie tv Netflix

The Crown 4 è la quarta stagione della serie tv Netflix che racconta le vicende della royal family britannica. Ecco di seguito tutte le informazioni, cast, trama, trailer e quando esce. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO

The Crown 4: cast

Tutto il cast principale della terza stagione torna anche in The Crown 4: Olivia Colman (Regina Elisabetta), Helena Bonham Carter (Principessa Margaret), Tobias Menzies (Principe Philip), Josh O’Connor (Prince Carlo), Erin Doherty (Principessa Anne). Si uniscono a loro in questa stagione Gillian Anderson (Margaret Thatcher), Emma Corrin (Lady Diana) e Tom Byrne (Principe Andrew). Atri attori presenti sono Stephen Boxer, Rebecca Humphries, Freddie Fox e Georgie Glen.

The Crown 4: trama

La regina Elisabetta e la sua famiglia sono preoccupati di salvaguardare la linea di successione assicurandosi una sposa appropriata per il principe Carlo, che non è ancora sposato a 30 anni. Mentre la storia d’amore di Carlo con la giovane Lady Diana Spencer fornisce una favola tanto necessaria per unire il popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa.

The Crown 4: quando esce

La serie tv The Crown 4 approderà su Netflix domenica 15 novembre 2020. Come accade normalmente, la piattaforma streaming renderà disponibili tutti gli episodi della serie contemporaneamente.

The Crown 4: trailer

