Tango and Cash film stasera in tv 7 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Tango & Cash è il film stasera in tv sabato 7 novembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tango & Cash film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORGINALE: Tango & Cash

GENERE: Poliziesco

ANNO: 1989

REGIA: Andrej Končalovskij, Albert Magnoli

CAST: Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance, Brion James, James Hong, Marc Alaimo, Michael J. Pollard, Lewis Arquette

DURATA: 105 Minuti

Tango & Cash film stasera in tv: trama

Ray Tango e Gabe Cash sono due esperti agenti di polizia di Los Angeles dal carattere completamente opposto. Devono collaborare per catturare il criminale di Yves Perret, un potente boss della droga che sembra avere corrotto anche alcuni agenti. Ma Perret riesce a farli incriminare i due investigatori con false prove di corruzione. Questi ultimi vengono condannati e incarcerati in un terribile penitenziario. Qui ci sono molti criminali che sono stati condannati proprio per opera loro.

Tango e Cash comprendono subito cosa li aspetta in quell’inferno. Riescono ad evadere per procurarsi le prove della propria innocenza. I due poliziotti, ricercati dalla polizia, sono costretti ad indagare di nascosto e a procurarsi delle armi. Nel frattempo Cash conosce Kiki, la sorella di Tango, ballerina in un locale notturno. Fra i due nasce un amore, contrastato da Tango. I due poliziotti fra fughe e feroci agguati riescono ad ottenere la confessione di chi aveva falsificato le prove. Inoltre scoprono dove è nascosto Perret. Il fortilizio del boss viene attaccato coraggiosamente da Ray e Gabe che si servono di un’auto speciale creata da un amico inventore. Perret però cattura Kiki e la usa per ricattare i suoi avversari. Tango e Cash riescono ad uccidere il criminale, a liberare la ragazza e a dimostrare la loro innocenza.

Tango & Cash film stasera in tv: curiosità

La regia della pellicola fu assegnata a Andrej Koncalovski che nel corso delle riprese per dissidi con la produzione venne licenziato e sostituito da Albert Magnoli.

Il soggetto e la sceneggiatura sono state ideate e scritte da Randy Feldman, il montaggio è stato eseguito da Robert A. Ferretti e le musiche sono state composte da Harold Faltermeyer mentre la scenografia è stata realizzata da J. Michael Riva.

Il noto attore Jack Palance (premio Oscar 1992 come miglior attore non protagonista per il film Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche) è anche un apprezzato pittore.

Tango & Cash streaming

Tango & Cash streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tango & Cash film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=qwzkxI6b9Go

