X-Men Apocalisse è il film stasera in tv domenica 15 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

X-Men Apocalisse film stasera in tv: cast

La rega è di Bryan Singer. Il cast è composto da Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Oscar Isaac, Evan Peters, Sophie Turner, Nicholas Hoult, Olivia Munn, Rose Byrne, Tye Sheridan, Kodi Smit-McPhee, Alexandra Shipp, Lucas Till, Josh Helman, Ben Hardy, Lana Condor, Warren Scherer, Rochelle Okoye, Monique Ganderton, Fraser Aitcheson, Hugh Jackman, Stan Lee.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

X-Men Apocalisse film stasera in tv: trama

Gli X-Men affrontano il primo e più potente mutante, En Sabah Nur detto Apocalypse, liberato dal 1983 da un millenario sepolcro. Si tratta del primo mutante, invincibile e immortale, venerato come un dio sin dall’alba della civiltà. Apocalisse una volta liberato si rende conto che la sua razza non è più considerata divina e riunisce un gruppo di potenti mutanti formata da Magneto (Guerra),Tempesta (Carestia), Psylocke (Pestilenza) e Arcangelo (Morte) per distruggere l’umanità e creare un nuovo ordine mondiale su cui regnare.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Raven e Professor X ricompongono una squadra di giovani X-Men per contrastare i mutanti apparentemente invincibili. Mentre Apocalisse raduna i propri Cavalieri, Charles provvede all’insegnamento e all’addestramento dei suoi giovani alunni. Quando si scatena la furia di Apocalisse, i giovani supereroi devono unire le forze per riuscire a sconfiggere il loro più grande nemico e salvare la razza umana dall’estinzione.

X-Men Apocalisse recensione

Si tratta del classico film fantasy con abbondanza di azione e di avventura. Il cast è ricchissimo e affollato con Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Oscar Isaac, Evan Peters, Sophie Turner, Nicholas Hoult, Olivia Munn, Rose Byrne, Tye Sheridan, Kodi Smit-McPhee, Alexandra Shipp, Lucas Till, Josh Helman, Ben Hardy, Lana Condor, Warren Scherer, Rochelle Okoye, Monique Ganderton, Fraser Aitcheson, Hugh Jackman, Stan Lee.

Fantasiosa e stimolante la sceneggiatura a cura oltre che del regista di Michael Dougherty, Dan Harris, Simon Kinberg che presentano una trama impeccabile. Molto belle le musiche di John Ottman che ha tra l’altro curato con maestria anche il montaggio della pellicola.

X-Men Apocalisse streaming

X-Men Apocalisse streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

X-Men: Apocalisse – trailer italiano

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili