Collateral è il film stasera in tv lunedì 16 novembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Collateral film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Mann. Il cast è composto da Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo, Bruce McGill, Jada Pinkett Smith, Debi Mazar, Peter Berg, Irma P. Hall, Barry Shabaka Henley, Richard T. Jones, Klea Scott, Bodhi Elfman.

Collateral film stasera in tv: trama

Max (Jamie Foxx) è un tassista dall’animo gentile e discreto, dalla risposta cauta e posata, che aspetta da dodici anni di realizzare il suo sogno nel cassetto. Vincent (Tom Cruise) è un killer professionista spietato, un uomo senza scrupoli pronto a qualunque cosa pur di raggiungere i propri obiettivi. Vincent deve assolvere a un incarico: assassinare in una sola notte sei testimoni in un processo contro dei potenti narcotrafficanti. Per compiere la sua missione sequestra l’ignaro Max che si ritrova ad accompagnare il killer omicidio dopo omicidio.

Le cose però non vanno come dovrebbero. La prima vittima crea più scompiglio del previsto allertando il tassista. Da quel momento Max, suo malgrado, si vedrà costretto a collaborare con il suo aguzzino per uscire da una situazione diventata ormai insostenibile. Il sodalizio stretto fra killer e tassista porterà i due a un inevitabile confronto dove le distanze che, fino ad allora, li avevano tenuti separati diventano, ora dopo ora, sempre più flebili.

Collateral streaming

Collateral streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Collateral film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

