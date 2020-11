Kingsman Il Cerchio d’Oro è il film stasera in tv lunedì 16 novembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Kingsman Il Cerchio d’Oro film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Kingsman The Golden Circle

DATA USCITA: 20 settembre 2017

GENERE: Azione, Avventura, Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Matthew Vaughn

CAST: Taron Egerton, Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Colin Firth, Halle Berry, Pedro Pascal, Mark Strong, Sophie Cookson, Vinnie Jones, Elton John, Hanna Alström, Poppy Delevingne, Edward Holcroft

DURATA: 141 Min

Kingsman Il Cerchio d’Oro film stasera in tv: trama

Il quartier generale dei Kingsman, la sartoria, viene distrutto dopo che Eggsy subisce un attacco da parte di Charlie, un personaggio che nel film precedente non aveva superato l’addestramento e che ora è dotato di braccio robotico. Con la quasi completa distruzione del loro quartie generale Galahad (cioè Eggsy) e Merlino stringono un’alleanza con gli Statesman, la loro controparte statunitense, tra cui spiccano gli agenti Whisky, Tequila e Ginger Ale, mentre a capo del tutto c’è Champagne. Bisogna infatti salvare il mondo dalle mire di un nuovo cattivo: la perfida Poppy Adams (Julianne Moore) che vuole sterminare l’umanità. Insieme i Kingsman e gli Statesman cercheranno di sventare lo spietato piano di Poppy, una potentissima narcotrafficante che sta ricattando il governo degli Stati Uniti per ottenere la legalizzazione di ogni tipo di droga. Nonostante la sua morte nel precedente film, torna anche Colin Firth che…

Kingsman Il Cerchio d’Oro recensione

L’azione, il ritmo e l’ironia caratterizza anche questo secondo capitolo. Fin dalle prime scene di Kingsman Il Cerchio d’Oro, infatti, la storia prende il volo in una corsa a perdifiato che sembra non avere fine. Alla scena iniziale dello scontro corpo a corpo su un taxi, segue un altrettanto frenetico inseguimento per le vie di Londra. E la colonna sonora accompagna perfettamente a suon di rock la sequenza di pugni e sparatorie. Siamo di fronte ad un action comedy adrenalinico e divertente, pieno di misteri. Ottima la sceneggiatura scritta a quattro mani dallo stesso regista e da Jane Goldman. Altrettanto positiva è la caratterizzazione dei personaggi, vecchi e nuovi. Oltre due ore di puro divertimento da non perdere.

Kingsman Il Cerchio d’Oro film stasera in tv: curiosità

Il film è scritto dallo stesso regista Vaughn insieme a Jane Goldman ed è il sequel di Kingsman – Secret Service del 2014.

Entrambi sono ispirati alla miniserie a fumetti The Secret Service (2012-2013) scritta da Mark Millar ed illustrata da Dave Gibbons, che qui figurano come produttori esecutivi.

L’anteprima del film si è tenuta a Londra il 18 settembre 2017. Infatti l’anteprima prevista in precedenza per il 12 settembre a New York. Tuttavia in seguito ai danni provocati dall’uragano Harvey, la Fox ha annullato l’anteprima americana e ha deciso di donare il budget stanziato per l’evento alle famiglie della vittime.

Kingsman: Il Cerchio d’Oro film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kFcdzjzrcc0

