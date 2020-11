City hall è il film stasera in tv mercoledì 18 novembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

City hall film stasera in tv: cast

La regia è di Harold Becker. Il cast è composto da Al Pacino, John Cusack, Bridget Fonda, Danny Aiello, Martin Landau, Chloe Morris, David Paymer, Roberta Peters, Ian Quinlan, Richard Schiff, Nestor Serrano, Lauren Velez, Mel Winkler, Angel David, Lindsay Duncan, Anthony Franciosa.

City hall film stasera in tv: trama

Un innocente bambino di colore viene ucciso durante una sparatoria tra un poliziotto e un membro di una banda di spacciatori. Il sindaco di New York deve affrontare lo scandalo generato dalla morte del bambino e quando il suo principale oppositore si fa avanti per incolparlo, scopre che la verità ha le sue conseguenze.

City hall streaming

City hall streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

City hall film stasera in tv: trailer

