Il Silenzio Dell’Acqua 2: cast, trama, quando va in onda la seconda stagione

IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 ANTICIPAZIONI. Torna su Canale 5 la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla seconda stagione, cast, trama e quando va in onda. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Silenzio Dell’Acqua 2 trama

Nella seconda stagione de Il Silenzio Dell’Acqua 2 ritroveremo i due protagonisti Luisa (Ambra Angiolini) ed Andrea (Giorgio Pasotti) sempre nei dintorni dell’immaginaria cittadina di Castel Marciano alle prese con un nuovo caso. Durante le indagini i due si conosceranno ancora meglio e scopriranno alcuni segreti sulla loro città e i loro concittadini, a volte facendo delle rivelazioni anche sulle persone a loro più vicine.

Il Silenzio Dell’Acqua 2 cast

Ambra Angiolini: Luisa Ferrari

Giorgio Pasotti: Andrea Baldini

Valentina D’Agostino: Anna Mancini

Carlotta Natoli: Maria

Fausto Maria Sciarappa: Don Carlo

Thomas Trabacchi: Giovanni

Camilla Filippi: Roberta

Mario Sgueglia: Franco Pirani

Diego Ribon: Paolo Galasso

Giordano De Plano: Nico Grimaldi

Lorenzo Adorni: Max

Claudio Castrogiovanni: Dino Marinelli

Caterina Biasiol: Laura Mancini

Riccardo Maria Manera: Matteo

Sabrina Martina: Grazia

Il Silenzio Dell’Acqua 2 quando va in onda

La fiction Il Silenzio Dell’Acqua 2 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti torna in onda su Canale 5 con la prima puntata in onda venerdì 27 novembre 2020 in prima serata.

Il Silenzio Dell’Acqua streaming

La nuova fiction andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc.

