Assassin’s Creed è il film stasera in tv lunedì 23 novembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Assassin’s Creed film stasera in tv: cast

La regia è di Justin Kurzel. Il cast è composto da Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed.

Assassin’s Creed film stasera in tv: trama

Callum Lynch (Michael Fassbender) viene sottoposto ad un trattamento innovativo che grazie ad una tecnologia rivoluzionaria consente il riaffiorare i ricordi di vite passate scritte nel DNA. Si tratta di “ricordi genetici” attraverso i quali Callum Lynch sperimenta gli avvenimenti accaduti al suo antenato Aguillar, vissuto nella Spagna del XV secolo. L’uomo scopre così di discendere da uno dei capi di una misteriosa società segreta chiamata gli Assassini. Attraverso le esperienza del passato che gli hanno consentito di aumentare le proprie conoscenze e le proprie capacità fisiche, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri.

Assassin’s Creed recensione

Assassin’s Creed pur conservando mood, temi e personaggi, abbandona la linea narrativa cinematografica tradizionale e punta allo stravolgimento totale della sceneggiatura con il fine di porre sullo schermo due piani narrativi differenti: quelli dei dialoghi e dell’esplorazione da un lato e quelli strettamente d’azione dall’altro. La vicenda è di difficile comprensione per chi non ha dimestichezza con il videogame e si intuisce a grandi linee. Lo spettatore è comunque affascinato dal look intrigante del protagonista e dei membri della setta degli Assassini, e naturalmente dalle abilità letali e acrobatiche derivate dal parkour più estremo e dalle arti marziali più spettacolari. Sicuramente un film da vedere al cinema.

Assassin’s Creed film stasera in tv: curiosità

La pellicola è tratta dall’omonimo famosissimo videogioco della Ubisoft.

Il film include la caduta libera più alta eseguita da uno stuntman in oltre 35 anni. Lo stuntman Damien Walters ha eseguito la caduta libera a 38 metri, che è durata quasi 3 secondi a una velocità di 61 km/h.

Michael Fassbender e Ariane Labed hanno eseguito loro stessi il 95% dei combattimenti.

Assassin’s Creed streaming

Assassin’s Creed streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Assassin’s Creed film stasera in tv: trailer

