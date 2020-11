Il Commissario Montalbano Amore: trama episodio stasera in tv

Il Commissario Montalbano Amore va in onda stasera in tv martedì 24 novembre 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2019, tratto dai racconti di Andrea Camilleri dalle raccolte Un mese con Montalbano (Sellerio Editore e Gli arancini di Montalbano (Mondadori). Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano Amore: trama

Montalbano, si sa, non è molto a suo agio con le faccende legate all’amore. E questo suo limite viene sottolineato quando scompare la bellissima Michela Prestia. La donna ha un passato decisamente drammatico: dopo esser stata rinnegata dalla famiglia da piccola, ha incontrato uomini sbagliati che non solo l’hanno umiliata e sfruttata, ma anche portata a diventare una prostituta. Michela, però, con il tempo è riuscita a risollevarsi, si è rifatta una vita e ha trovato l’amore. Convive con Saverio Moscato, che la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora che sembra avere trovato stabilità e felicità, Michela misteriosamente scompare.

In molti pensano che la ragazza, avendo avuto tanti amanti in passato, semplicemente abbia abbandonato Saverio e sia scappata con un altro uomo. Montalbano però capisce che non si tratta di questo, ma a Michela deve essere successo qualcosa di grave. Forse è stata addirittura uccisa. Ma da chi? E perché? A risolvere questo mistero lo aiuta l’incontro con due anziani attori di teatro, i coniugi Di Giovanni. Montalbano, attraverso la loro bizzarra e tenera storia ma anche grazie a un rinnovato sentimento di gelosia nei confronti di Livia, capisce che la scomparsa di Michela è il frutto di un amore folle, impossibile e tragico.

Il Commissario Montalbano Amore: cast

Luca Zingaretti – Salvo Montalbano

Cesare Bocci – Mimì Augello

Angelo Russo – Catarella

Peppino Mazzotta – Fazio

Serena Iansiti – Michela Prestia

Fabrizio Ferracane – Saverio Moscato

Stella Egitto – Cinzia Prestia

Gigio Morra – Giudice Scognamiglio

Roberto Nobile – Nicolò Zito

Giovanni Guardiano – Jacomuzzi

Gigliola Reina – Emanuela Di Giovanni

Vincenzo Catanzaro – Andrea Di Giovanni

Fabio costanzo – Pasquale Cirrincio

Gino Nicolosi – Giuseppe Prestia

Paola Abruzzo – Concetta Prestia

Alessandro Mario – Pietro Sanfilippo

Valeria contadino – Angela Liotta

Enzo Curcurù – Nicola Magnano

Carmelinda Gentile – Beba

Ketty Governali – Adelina

Rosario Terranova – Cesare Diliberto

Sonia Bergamasco – Livia

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

