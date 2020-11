The Strangers film stasera in tv 27 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Strangers è il film stasera in tv venerdì 27 novembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Strangers film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Strangers

USCITO IL: 2 gennaio 2009

GENERE: Thriller, Horror

ANNO: 2008

REGIA: Bryan Bertino

CAST: Liv Tyler, Scott Speedman, Gemma Ward, Kip Weeks, Laura Margolis, Glenn Howerton

DURATA: 107 Minuti

The Strangers film stasera in tv: trama

Kristen e James sono una coppia che vive in una bella casa, immersa nella natura e lontana dal caos cittadino. Una sera, al rientro da una festa per il matrimonio di un loro amico, qualcuno nel cuore della notte bussa alla porta. Tre sconosciuti mascherati chiedeno di Tamara. Per Kristen e James è l’inizio di un incubo che li vedrà perseguitati dai tre misteriosi e minacciosi stranieri e …

The Strangers film stasera in tv: curiosità

Il regista si è ispirato a eventi accaduti durante la sua infanzia quando uno sconosciuto si presentò a casa sua chiedendo di una persona che non c’era. Molte case vuote del quartiere in quel periodo furono scassinate.

Il film è tratta anche dal libro Helter Skelter, che documenta gli omicidi perpetrati dalla famiglia Manson.

Nonostante la voce fuori campo all’inizio del film annuncia che la storia narrata sia veramente accaduta, James Hoyt e la fidanzata Kristen non esistono.

The Strangers streaming

The Strangers streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Strangers film stasera in tv: trailer

