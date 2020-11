The Kingdom film stasera in tv 28 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Kingdom è il film stasera in tv sabato 28 novembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Kingdom film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2007

REGIA: Peter Berg

CAST: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, Chris Cooper, Andrew Astor, Minka Kelly, Amy Hunter, Ali Suliman, Tj Burnett, Hope Fogle, Ashraf Barhoum, Raad Rawi, Hrach Titizian, Trevor St. John, Brooke Langton, Tom Bresnahan, Kelly AuCoin, Brian Mulligan, Brody M. Tardy

DURATA: 110 Minuti

The Kingdom film stasera in tv: trama

In un attacco terroristico a Riyadh, in Arabia Saudita muoiono civili americani. L’FBI decide di inviare sul posto una squadra speciale anti-crimine per catturare i responsabili. La squadra è guidata dall’agente speciale Ronald Fluery. L’operazione deve essere rapida per evitare altre stragi : i quattro agenti hanno a disposizione solo 5 giorni. Ma la missione si rivelerà molto più difficile del previsto anche a causa della scarsa collaborazione da parte delle altre agenzie e forze statunitensi presenti sul territorio. Aiuto inaspettato a Fluery ed i suoi uomini arriverà da un capitano della polizia saudita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Kingdom film stasera in tv: curiosità

È il primo action movie di Peter Berg nel contesto storico e guerriero del Medio Oriente.

La sceneggiatura è dell’esordiente Matthew Michael Carnahan, fratello del regista di Narc.

Le musiche del pluripremiato Danny Elfman.

Le riprese del film sono iniziate nel mese di giugno del 2006. Si sono svolte prevalentemente a Phoenix ma anche a Mesa e Gilbert

The Kingdom streaming

The Kingdom streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Kingdom film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=JeXtOlydAxk&ab_channel=EugenioGrenna

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili