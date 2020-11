Oblivion è il film stasera in tv lunedì 30 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Oblivion film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 11 aprile 2013

GENERE: Avventura, Azione, Fantascienza

ANNO: 2013

REGIA: Joseph Kosinski

CAST: Tom Cruise, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Olga Kurylenko, Zoe Bell, Melissa Leo, Andrea Riseborough

DURATA: 110 minuti

Oblivion film stasera in tv: trama

Nel 2077 la Terra vive un momento terribile dopo decenni di guerra contro una terrificante minaccia conosciuta come Scavs. La Terra è un pianeta arido e devastato da cui i pochi uomini sopravvissuti devono fuggire. Parte di una massiccia operazione per estrarre risorse vitali affidata a Jack Harper (Tom Cruise), uno degli ultimi riparatori di droni operanti sulla Terra. Jack ha quasi terminata la sua missione di recuperare dalla superficie terrestre le ultime risorse vitali necessarie per preparare la spedizione di allontanamento dal pianeta da parte dei sopravvissuti.

Ma un giorno perlustrando gli straordinari cieli da migliaia di metri d’altezza, la sua esistenza crolla quando salva una bella straniera da uno spacecraft precipitato. Sull’astronave viaggia una misteriosa donna. L’incontro con la misteriosa donna sarà l’origine di una serie di eventi che costringeranno Jack a mettere in questione la sua visione del mondo. La sopravvivenza del genere umano sarà nelle sue mani e per questo dovrà affrontare nuovi pericoli e superare difficoltà che non aveva previsto..

Oblivion film stasera in tv: curiosità

La scena in cui Jack Harper è su un precipizio a innaffiare una piccola pianta è stato girato a Earl’s Peak in Islanda a 2,000 piedi d’altezza. La crew ha dovuto usare elicotteri per portare persone ed equipaggiamenti sulla location.

Oblivion è stato girato con una sorprendente risoluzione digitale 4K tra Stati Uniti e Islanda.

La nave è stata ricreata a grandezza reale con porte che si aprivano da sole. Inoltre Tom Cruise, che è un vero pilota, ha aiutato a ideare i controlli di volo.

Il logo della NASA utilizzato nel film è quello usato dall’agenzia dal 1975 fino al 1992.

La Universal ha in un primo momento di chiamare il film Horizons.

Tom Cruise ha compiuto 50 anni durante le riprese del film.

Oblivion streaming

Oblivion streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Oblivion film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/feEyIRgiX2s

