Il Commissario Montalbano La piramide di fango streaming e trama

Il Commissario Montalbano La piramide di fango va in onda stasera in tv martedì 1 dicembre 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2016 e si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano La piramide di fango: trama

La vicenda si apre in una notte di forte pioggia quando un uomo ferito ma vestito solo con mutande e canottiera sfreccia in modo disperato con una bicicletta. Tutto sanguinante, entra in un cantiere pieno di fango per il diluvio e con le ultime forze che ha in corpo, si infila in una tubatura della condotta idrica in costruzione. Qui viene trovato il suo cadavere il mattino successivo. Entra in scena così il nostro Commissario Montalbano, che comincia ad indagare sul misterioso uomo scoprendo la sua identità: è Gerlando Nicotra, un 35 enne invischiato in un torrido giro di corruzione e affari criminali.

L’uomo viveva con la moglie tedesca Inge di cui non ci sono più tracce, mentre nel loro appartamento sembra vivesse anche una terza persona. Pian piano Montalbano capisce di essere finito in un’indagine ben più grossa di un semplice omicidio, ma che nasconde il lavoro di una vasta organizzazione criminale.

Il Commissario Montalbano La piramide di fango: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Teresa Mannino, Ubaldo Lo Presti, Mimmo Mignemi, Tony Laudadio Federico Benvenuti, Yuliya Mayarchuk, Massimo Spata. La Piramide di Fango è il 28° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella decima stagione televisiva della serie andata in onda nel 2016. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 7 marzo 2016. La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2014 per Sellerio Editore.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

