L’Esercito Delle Dodici Scimmie è il film stasera in tv venerdì 4 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Esercito Delle Dodici Scimmie film stasera in tv: cast

La regia è di Terry Gilliam. Il cast è composto da Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer. La pellicola è stata liberamente ispirata al film La jetée, di Chris Marker, cortometraggio sperimentale francese del 1962.

L’Esercito Delle Dodici Scimmie film stasera in tv: trama

Siamo nel 2035 e la terra è abitata dai sopravvissuti ad un virus mortale che ha infettato il mondo, scoperto dal virologo Leland Goines, premio Nobel. La superficie della Terra è inabitabile. I pochi superstiti vivono nei sotterranei di Philadelphia, guidati dal virologo Goines che studia il modo di sconfiggere il virus insieme alla sua équipe di scienziati. Nei sotteranei vivono anche dei prigionieri. Uno di essi, un condannato a morte, James Cole, viene scelto ed equipaggiato per essere rispedito indietro nel tempo al momento della diffusione del virus nel 1996 per cercare di capire la causa dell’epidemia mortale.

Purtroppo a causa di un mal funzionamento della macchina del tempo si ritrova nel 1990 nelle strade nevose di una città distrutta ed abitata da fiere feroci e rarissimi uomini, ormai ridotti a relitti. Cole viene preso per pazzo, viene arrestato e detenuto in una clinica psichiatrica, dove incontra Jeffrey Goines, anch’egli detenuto, e la dottoressa Kathryn Railly, una psichiatra, di cui poi si innamora.

L’ Esercito Delle Dodici Scimmie streaming

L’ Esercito Delle Dodici Scimmie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

