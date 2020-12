City of angels La città degli angeli film stasera in tv 4 dicembre: cast, trama, streaming

City of angels La città degli angeli è il film stasera in tv sabato 5 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

City of angels La città degli angeli film stasera in tv: cast

La regia è di Brad Silberling. Il cast è composto da Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore, Robin Bartlett, Joanna Merlin, Sarah Dampf, Rhonda Dotson, Nigel Gibbs, Dan Desmond, Deirdre O’Connell, Kim Murphy, Chad Lindberg, Tudi Roche, Kristina Malota.

City of angels La città degli angeli film stasera in tv: trama

Steth (Nicolas Cage) è un angelo che si occupa di accompagnare le persone che stanno per morire, verso l’Aldilà. Un giorno si trova a Los Angeles, in una sala operatoria di un ospedale, per prendere in carico il paziente sotto i ferri, che morirà. Ma l’attenzione di Steth è completamente assorbita da Maggie Rice (Meg Ryan), la dottoressa cardiochirurgo che sta svolgendo l’operazione. L’angelo decide di fare in modo di rendersi visibile alla dottoressa che, sebbene mantenga un forte scetticismo dovuto alla sua formazione scientifica, si apre a un’amicizia che velocemente si trasforma in amore. Uno dei pazienti in cura da Maggie è Nathaniel Messinger (Dennis Franz) che, inaspettatamente, riesce a percepire la presenza di Steth.

City of angels La città degli angeli streaming

City of angels La città degli angeli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

