Scooby-Doo 2 Mostri scatenati è il film stasera in tv sabato 5 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scooby-Doo 2 Mostri scatenati film stasera in tv: cast

La regia è di Raja Gosnell. Il cast è composto da Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Linda Cardellini, Seth Green, Alicia Silverstone, Zahf Paroo, Tim Blake Nelson, Peter Boyle, Scott McNeil, Kevin Durand, C. Ernst Harth, Cascy Beddow, Lauren Kennedy, Emily Tennant, Ryan Vrba, Karin Konoval, Stephen E. Miller, Alan C. Peterson, Ruben Studdard, Pat O’Brien, Tiffani Timms, Catherine Lough Haggquist, Joe MacLeod, Andrew McIlroy, Peter New, Brenna O’Brien, Andrew Jackson, Ingrid Torrance, Dan Joffre, Christopher R. Sumpton, Nicholas Harrison, Alexz Johnson, Brad Loree, Colin Foo, James Bamford, Chris Gauthier, Shawn Reis, Michael Roberds.

Scooby-Doo 2 Mostri scatenati film stasera in tv: trama

Ritorna la scatenata banda formata da Shaggy, Fred, Wilma, Dafne e, naturalmente, dal mitico alano parlante. Questa volta Scooby avrà a che fare con un misterioso bandito mascherato, intenzionato a impadronirsi della città di Coolsville.

Scooby-Doo 2 Mostri scatenati streaming

Scooby-Doo 2 Mostri scatenati streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scooby-Doo 2 Mostri scatenati film stasera in tv: trailer

