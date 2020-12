Torna domenica 6 dicembre 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 6 dicembre 2020

Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci saranno ci saranno Gabriel Garko e Manuela Arcuri: i due attori racconteranno la verità sulla loro relazione d’amore. Si torna poi a parlare della morte di Diego Armando Maradona con le testimonianze esclusive del figlio Diego Jr Maradona e di sua madre Cristiana Sinagra, spunta un audio clamoroso che riguarda Paolo Brosio e la sua fidanzata, e si discute ancora del caso Genovese con nuove testimonianze.

