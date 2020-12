The Doors film stasera in tv 7 dicembre: cast, trama, streaming

The Doors è il film stasera in tv lunedì 7 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4.

The Doors film stasera in tv: cast

La regia è di Oliver Stone. Il cast è composto da Val Kilmer, Michael Wincott, Michael Madsen, Dennis Burkley, Josh Evans. La pellicola è basata sul libro Riders on the Storm, mentre la colonna sonora è ovviamente composta dalle canzoni originali dei The Doors, con alcuni brani reinterpretati dallo stesso protagonista Val Kilmer.

The Doors film stasera in tv: trama

L’aver assistito da bambino alla morte di un vecchio pellerossa in un incidente stradale, segna per sempre Jim Morrison, tanto che si convince di essere la reincarnazione di uno sciamano. Prima studente di cinematografia in California abbandona il corso di laurea perché in disaccordo con compagni e professori. Ama l’arte in genere scrive poesie e legge Kerouac, Nietzsche, in particolare Blake, che lo suggestiona con l’immagine delle Porte, che vanno superate per raggiungere l’infinito.

Da queste letture il giovane Morrison fonda nel 1965 i Doors (Le Porte), un gruppo musicale di cinque amici. Arrivano i primi successi. La sua musica scatenata e il suo esibizionismo trasgressivo conquista un pubblico giovane che diventa sempre più vasto. Dedito a droghe e soprattutto all’alcool comincia a scambiare le proprie suggestioni deliranti per visioni mistiche dove riappare con insistenza lo sciamano. Nel 1971, ad appena 27 anni, Jim muore, ufficialmente per collasso, a Parigi.

The Doors streaming

The Doors film stasera in tv: trailer

