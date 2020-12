Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi va in onda stasera in tv martedì 8 dicembre 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2013 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi trama

Una bomba carta esplode davanti alla porta di un magazzino producendo lievi danni visto che il locale è vuoto. Il commissario Montalbano non è convinto che si tratta di una minaccia per un pizzo non pagato anche perchè il proprietario, Angelino Arnone, nega in ogni modo di poter essere l’obbiettivo di un attacco mafioso. Il commissario crede che il vero destinatario di quell’avvertimento potrebbe essere qualcuno che vive nel caseggiato attiguo dove vivono due pregiudicati: Carlo Nicotra, che è un pezzo grosso dei Sinagra, e Stefano Tallarita, uno spacciatore che lavora al soldo dello stesso Nicotra.

Ma anche questa ipotesi non convince Montalbano: Nicotra è un boss, non è uomo al quale verrebbero mandati semplici avvertimenti, e Stefano Tallarita è in prigione. Angelino Arnone va al commissariato mostrando una lettera anonima appena ricevuta dove viene indicato come vero bersaglio della bomba. Arnone però non sa dirne il motivo, e tanto meno sa dire chi potrebbe essere la persona che gli ha indirizzato quell’avvertimento. Montalbano capisce che Arnone sta mentendo: qualcuno lo manovra e lo ha mandato là appunto per gettare fumo negli occhi alla polizia. Di seguito viene a sapere da Pasquale che in prigione gira voce che Stefano Tallarita abbia iniziato a collaborare con la polizia. Quindi la bomba potrebbe essere stata un avvertimento destinato a lui…

Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Barbora Bobuľová, Andrea Renzi, Giuseppe Di Maura, Agata Juvara, Aldo Mangiù, Fabio Costanzo. Si tratta del 24° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella nona stagione televisiva della serie andata in onda nel 2013. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 22 aprile 2013. La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2011 per dalla casa editrice Sellerio.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

