IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 TERZA PUNTATA. Mercoledì 9 dicembre 2020 arriva in prima serata su Canale 5 la seconda stagione della fiction crime con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Silenzio Dell’Acqua 2 terza puntata: trama e anticipazioni 9 dicembre 2020

Il Silenzio Dell’Acqua 2 terza puntata. Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara, mentre Davide prende una decisione difficile che lo mette in grave pericolo. Nel frattempo Andrea è convinto che anche Elio sia coinvolto nel duplice omicidio. Ma Luisa ritiene che lui sia condizionato dalla gelosia per Roberta. Le divergenze sull’indagine non impediscono ad Andrea e Luisa di ritrovarsi più vicini di quanto non siano mai stati.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Silvia e Umberto sembrano nascondere qualcosa alla polizia, eppure non paiono avere alcun movente per la morte di Sara e Luca. Ma Luisa fa una scoperta che cambia tutto. Dopo aver ferito gravemente Don Carlo, Sergio fugge e chiede aiuto a Elio. Andrea continua a sospettare di Elio e la tensione fra i due uomini cresce sempre di più.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Silenzio Dell’Acqua streaming

La nuova fiction andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Il Silenzio Dell’Acqua sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Il Silenzio Dell’Acqua basta andare sull’hashtag ufficiale #IlSilenzioDellAcqua, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Il Silenzio Dell’Acqua e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Il Silenzio Dell’Acqua: link utili