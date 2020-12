STANOTTE A POMPEI ALBERTO ANGELA DOVE VEDERE. Stasera in tv mercoledì 9 dicembre 2020 in prima serata su Rai 1 nuovo appuntamento con Alberto Angela, questa volta per scoprire la città di Pompei. Di seguito come seguire in diretta tv, streaming, replica lo speciale. SCOPRI COSA C’È IN TV

Stanotte a Pompei Alberto Angela dove vedere diretta tv, streaming, replica

Lo speciale Stanotte a Pompei con Alberto Angela andrà in onda sabato 22 settembre 2018 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse lo speciale oppure volesse rivederlo, sarà in replica in streaming gratuito nel sito di RaiPlay dedicato agli speciali “Una notte a..”. La diretta sarà trasmessa anche in 4K sul canale 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.

Stanotte a Pompei Alberto Angela streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica gli appuntamenti di Stanotte a.. con Alberto Angela anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere. Per le repliche andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella S alla voce Stanotte a… e il gioco è fatto.

Stanotte a Pompei Alberto Angela: lo speciale di Rai 1

Alberto Angela in un nuovo affascinante viaggio notturno in uno dei siti archeologici più belli del mondo, l’antica città di Pompei che l’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. distrusse completamente consegnandola per sempre alla Storia. Al telespettatore si schiuderà uno scenario straordinario fatto di tesori d’arte, affreschi riportati all’antica bellezza e testimonianze del passato. Un percorso intimo e maestoso fra le colonne e lungo i viali silenziosi di Pompei, ma anche ad Ercolano o in altri siti rimasti da allora come bloccati nel tempo, o nelle stanze, rese mute dalla notte, del Museo Archeologico Nazionale di Napoli che ne custodisce preziosi reperti. Una grande produzione Rai interamente girata in 4k, con ospiti d’eccezione come Giancarlo Giannini e il Maestro Uto Ughi, realizzata dal Centro di Produzione Tv Rai di Napoli.

Stanotte a Pompei Alberto Angela sui social

Per commentare in diretta lo speciale televisivo Stanotte a Pompei con Alberto Angela basta andare sull’hashtag ufficiale #StanotteaPompei, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete.

Stanotte a Pompei Alberto Angela: link utili