Troppa grazia è il film stasera in tv venerdì 11 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2.

Troppa grazia film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Gianni Zanasi

CAST: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi, Daniele De Angelis, Valerio Mastandrea

DURATA: 110 Minuti

Troppa grazia film stasera in tv: trama

Lucia è una geometra che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra mille difficoltà, economiche e sentimentali, il Comune le affida un controllo su un terreno scelto per costruire una grande opera architettonica. Lucia nota che nelle mappe del Comune qualcosa non va, ma per paura di perdere l’incarico decide di non dire nulla. Il giorno dopo, mentre continua il suo lavoro, viene interrotta da quella che le sembra una giovane “profuga”. Lucia le offre 5 euro e riprende a lavorare. Ma la sera, nella cucina di casa sua, la rivede all’improvviso, davanti a lei. La “profuga” la fissa e le dice: “Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa…”

Troppa grazia recensione

Alba Rohrwacher è bravissima nel ruolo di Lucia, una donna laica, che intrattiene conversazioni surreali con la Madonna. Il film non tratta un argomento religioso, ma piuttosto usa le apparizioni della Madonna per dare voce alla coscienza e a quella parte interiore di ciascuno che sa percepire quale sia il percorso giusto da intraprendere nelle scelte della vita. I dialoghi sono molto ben scritti con un tocco di surrealismo che li rende perfetto per la storia. Non sono invece all’altezza della parte recitativa la realizzazione degli effetti visivi ed anche la fotografia che in certe parti usa colori eccessivamente saturi. La trama segue una sceneggiatura che, soprattutto nella parte finale del film, pare troppo affrettata. La regia ha diversi difetti tecnici e alcune sequenze sembrano girate senza ricercare la cura dei dettagli.

Troppa grazia stasera in tv: curiosità

La pellicola ha vinto il Premio Label Europa Cinema come Miglior film europeo a Cannes.

Troppa grazia streaming

Troppa grazia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Troppa grazia film stasera in tv: trailer

