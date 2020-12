Apocalypse Now film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Apocalypse Now Redux è il film stasera in tv martedì 15 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Apocalypse Now film stasera in tv: scheda

GENERE: Guerra

ANNO: 2001

REGIA: Francis Ford Coppola

CAST: Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Frederic Forrest, Albert Hall, Sam Bottoms, Laurence Fishburne, Dennis Hopper, G.D. Spradlin, Harrison Ford, Scott Glenn, Christian Marquand, Colleen Camp, Linda Carpenter, Aurore Clément, Franck Villard, Cynthia Wood, Michel Pitton, David Olivier, Chrystel Le Pelletier

DURATA: 202 Minuti

Apocalypse Now film stasera in tv: trama

Vietnam, 1969. Mentre la sanguinosa guerra dilaga il capitano Willard (Martin Sheen) riceve l’incarico di trovare ed eliminare il misterioso Colonnello Kurtz (Marlon Brando) che, attraversato con la sua squadra il confine della Cambogia, sta portando avanti una sua guerra personale.

Apocalypse Now film stasera in tv: curiosità

La pellicola è la versione restaurata e allungata con 47 minuti in più del celebre Apocalypse Now (1979).

Il film è ispirato liberamente al romanzo Cuore di tenebra scritto da Joseph Conrad.

Questa riedizione presenta un nuovo montaggio, ma anche l’inserimento di molto materiale scartato all’epoca. Tanto che la nuova versione sembra più una sorta di “gemello” dell’originale, in particolare con il doppiaggio italiano che è stato rifatto ex novo.

Apocalypse Now streaming

Apocalypse Now streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Apocalypse Now film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=CxENJ2LwecY

